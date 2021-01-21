İki haftada Türkiye varlıklarına 790 milyon dolarlık giriş

Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 15 Ocak haftasında net 31.4 milyon dolarlık hisse senedi ve 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 17.7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Yabancı yatırımcıların 8 Ocak itibarıyla 30 milyar 743,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 408,2 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 159 milyon dolardan 8 milyar 981,2 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 200 bin dolarlık alışla 222.3 milyon dolardan 222.5 milyon dolara çıktı.

Böylece, yabancıların 11 - 15 Ocak arası haftalık işlemleri 14 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.

Yılbaşından beri ise 15.01.2021 tarihi ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 319 milyon dolarlık alış, DİBS'te 473 milyon dolar alış ve ŞBS ise 2 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 790 milyon dolarlık giriş yaşandı. 15 Ocak ile biten haftada, yabancıların tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 5,5 iken hisse senedi piyasasında payı yüzde 48,3 oldu.