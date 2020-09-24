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İki şirketin halka arzına onay

SPK, Kontrolmatik Teknoloji ile Esenboğa Elektrik Üretim’in halka arz başvurularını onayladı.

İki şirketin halka arzına onay
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Esenboğa Elektrik Üretim'in pay başına 8,5 lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik'in pay başına 6,9 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Esenboğa Elektrik Üretim'in pay başına 8,5 lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik'in pay başına 6,9 liradan halka arzını, Garanti Yatırım Ortaklığı'nın 2,5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası'nın 3 milyar lira, HSBC Bank'ın 3 milyar lira, İş Faktoring'in 672 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ'ye 27 bin 47 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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