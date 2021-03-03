İki şirketten SPK'ya halka arz başvurusu

İşbir Holding bağlı ortaklığı İşbir Sentetik ile Doğanlar Yatırım Holding iştiraki Biotrend Enerji'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.

İşbir Sentetik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. bugün paylarının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır" denildi.

Deniz Yatırım ve TSKB aracılığıyla halka arz olacak

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Biotrend Enerji”) de halka arz sürecini başlattı. Halka arz süreci ile ilgili aracılık hizmeti için konsorsiyum eş liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile el sıkışan Biotrend Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunu gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında halka arz planlanıyor

Yüzde 60 sermaye artırımı yüzde 40 ortak satışı olarak planlanan Biotrend Enerji'nin halka arzında şirketin mevcut 128 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 22 milyon TL artırımla 150 milyon TL’ye yükselecek, 14,66 milyon TL tutarında ise ortak satışı gerçekleşecek

Ayrıca 5 milyon TL nominal değerli pay, ek satışa konu edilebilecek. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 24,4 olacak. Halka arzın 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.