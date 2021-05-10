İki yeni halka arzda sonuçlar belli oldu
Piyasalara damga vuran halka arz sürecinde yılın 12. ve 13. halka arz süreci de tamamlandı. Geçen hafta talep toplayan Kalekim ve Penta Teknoloji'nin halka arz sonuçlarında bireysel yatırımcıların ilgisi sınırlı kalırken yabancı yatırımcılara satışlar da planların çok altında gerçekleşti.
Yurt içi piyasalarda en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan halka arzlarda iki şirket daha halka arz sonuçlarını açıkladı. Geçen hafta talep toplayan Kalekim ve Penta Teknoloji'nin halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcıların ilgisi daha önceki halka arzlara göre sınırlı kaldı.
588 milyon liralık halka arz büyüklüğüne ulaştığını açıklayan Penta Teknoloji'nin halka arzına yüzde 10 pay ayrılan yabancı yatırımcıdan talep gelmezken yurtiçi bireysel ytırımcının da talebi ayrılan payın üçte birinde kaldı. Yurtiçi bireysel yatırımcının halka arzdan aldığı pay yüzde 18,99 olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji hisselerinin yüzde 81'i halka arzdan yüzde 30 pay ayrılan kurumsal yatırımcıya gitti. 18,4 milyon adet payın satıldığı Penta Teknolojinin talep toplama süreci neticesinde fiyat 32,00 TL olarak belirlendi.
Kalekim halka arz büyüklüğü 509 milyon lira oldu
Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim halka arz sürecinde sonuçları açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi
Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.
Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep gelirken bireysel yatırımcılara satışlar planlananın altında kaldı. Yüzde 68 olarak planlanan yurt içi bireysel satış oranı yüzde 62,3 olarak gerçekleşti. Kurumsal satışlar ise yüzde 31,7 oldu. Halka arz sürecinde 3 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,4 milyon adet satış yapıldı.
Yabancı yatırımcı ilgisi de gelmedi
Her iki şirketin halka arzında yabancı yatırımcıların ilgisi de planlanın çok altında kaldı. Penta Teknoloji de hiç yabancı yatırımcı gelmezken Kalekim'de yüzde yüzde 4,3 oranında yabancı kurumsal yatırımcıya satış yapıldı. Her iki şirket de talep toplama süreci öncesinde yüzde 10 yabancı yatırımcıya satış yapmayı hedefliyordu.