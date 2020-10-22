İkinci çeyreğe göre net kârda düşüş bekleniyor

22 Ekim 2020

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler için bilanço sezonu açılıyor. Bankacılık dışı sektörlerde bugün Tav Holding, Tekfen Holding ve Erdemir’in bilançolarıyla başlayan sezon bankacılık sektöründe ise 26 Ekim’de Yapı Kredi Bankası ile açılacak. Bankaların finansallarını açıklaması için son tarih 19 Kasım, şirketlerin bilanço açıklama son tarihi konsolide olmayan şirketler için 30 Ekim ve konsolide olan şirketler için 9 Kasım olarak belirlendi. Bankacılık sektöründe yavaşlayan kredi büyümesi ve yükselen risklere yönelik ayırdıkları karşılıklar ve özellikle kamu bankalarında kambiyo zararları nedeniyle yüksek net ticari zarar öngörüleri nedeniyle kârlarında ikinci çeyreğe göre tek haneli düşüş beklenirken yıllık olarak analizler yüzde 38 net kâr artışında ortaklaşıyor. Üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre en iyi kâr artış performansını Yapı Kredi Bankası’nın en yüksek daralmayı ise Halkbank’ın göstermesi bekleniyor.

Garanti Yatırım’ın raporunda bankacılık sektörünün üçüncü çeyrek net kârının ikinci çeyreğe göre yüzde 9 daralması ve 6.5 milyar lira civarında olması beklentisi yer aldı. Rapora göre geçen yılın aynı çeyreğine göre ise net kârda yüzde 38 artış görülebilir. Raporda bankaların bu dönemde özkaynak kârlılığının ise yüzde 10,5 olması öngörüsüne yer verilirken üçüncü çeyrekte öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı: “Daralan kredi-mevduat makası ve artan swap maliyetleri neticesinde çeyreklik 40 baz puan daralan net faiz marjı, kredi büyümesinde yavaşlama, takibe dönüşüm oranının azalması ancak karşılık giderlerinin özellikle Grup 2 krediler ve kur etkisi ile artması.” Garanti Yatırım, Yapı Kredi, İşbank ve TSKB’nin görece daha güçlü marj, kontrollü swap maliyeti yönetim stratejileri ve pozitif ticari işlemler kârı ile çeyreklik anlamda olumlu ayrışmasını bekliyor.

Vakıf Yatırım raporunda ise bankaların üçüncü çeyrekte yüksek seyreden risk maliyetlerinin net kârlılıktaki artışı sınırlayacağı beklentisi yer aldı. Raporda, bankaların 2020 yılı üçüncü çeyrekte net kârının, önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 28,6 artış göstermesini beklendiği kaydedilirken şöyle denildi: “Üçüncü çeyrekte artmaya başlayan fonlama maliyetlerinin bankaların kredi-mevduat makasına sınırlı düşüş getirmesini beklemekle birlikte, bu düşüşün dördüncü çeyrekte daha belirgin hale gelmeye başlayacağını değerlendiriyoruz. Genel olarak üçüncü çekirdek gelirlerde beklediğimiz artışa karşın, temkinli duruşlarını sürdüren bankaların karşılık giderlerinde çeyreksel yüzde 35,9 yükseliş tahmin ediyoruz, bunun da bankaların net kârlılıklarındaki artışı baskılayacağını değerlendiriyoruz.” Vakıf Yatırım da net kârını en çok artırmasını beklediği bankayı Yapı Kredi olarak belirtirken üçüncü çeyrekte artmasını bekledikleri net ticari zarar nedeniyle Halkbank’ın net kârı en fazla gerileyen banka olacağını değerlendirdi.

Kamu mevduatta daha hızlı büyüyebilir

Tacirler Yatırım’ın raporunda ise net kâr rakamının, çeyreksel bazda yüzde 5 azalması ve yıllık bazda ise yüzde 38 artma beklentisi bulunuyor. Raporda, özel bankaların net kârının çeyreksel bazda yüzde 10 artmasını ancak kamu bankalarının net kârının ise çeyreksel bazda yüzde 43 azalması tahmin edildi. Kredi büyümesinin çeyreksel bazda yüzde 9 olarak gerçekleşmesini bekleyen Tacirler Yatırım’ın raporunda kamu ve özel bankalarının kredi büyümesinin, sırasıyla, yüzde 10 ve 9 olarak gerçekleşmesi öngörüldü.

Şeker Yatırım raporunda ise bankacılık sektörünün net kârında çeyreksel bazda yüzde 5,3 daralma yıllık bazda yüzde 38 artış beklentisi yer aldı. Raporda TL kredi büyümesinde önemli ölçüde yavaşlama, kamu mevduat bankalarında sektör üstü TL mevduat büyümesi beklentisi bulunurken zayıflayan kredi getirilerine ve fonlama maliyetlerindeki artışa paralel olarak TL kredi-mevduat makasında 100 baz puan daralma, düzeltilmiş net faiz marjında 33 baz puan zayıflama öngörüldü. Raporda şöyle denildi: “Ticari zarar rakamında kamu bankaları kaynaklı 3.8 milyar lira seviyesinde rekor yüksek seviye bekleniyor. Serbest karşılıklar, diğer karşılıklardaki artış ve ihtiyatlı tutum nedeniyle yüksek seyreden karşılıklar yaşanacak.”

Döviz açık pozisyonu olanlarda net kâr baskılanacak



Bankacılık dışı sektörlerde ise pandemi ve normalleşme döneminin etkileri görülecek. Analist raporlarında döviz açık pozisyonu olan şirketlerin TL’deki değer kaybı nedeniyle net kârları üzerinde olumsuz etkiler öne çıkarken otomotiv, beyaz eşya ve gıda şirketlerinin çok daha iyi performans göstereceği belirtiliyor. Çeyreksel bazda da ikinci çeyrekteki talepteki düşük baz etkisinin de bilançolara olumlu yansıdığı belirtilen raporlarda ihracatçı şirketlerin de TL’deki değer kaybından yararlandığı kaydedildi. Garanti Yatırım araştırması kapmasındaki sanayi şirketlerinin net kâr rakamları, yıllık bazda kur farkı giderlerinin etkisiyle yüzde 48 azalmasını bekliyor. Vakıf Yatırım raporunda da dayanıklı tüketim, otomotiv ve cam sektörlerinde güçlü, havacılık ve demir-çelikte zayıf sonuçlar beklendiği yer aldı. Araştırma kapsamlarında yer alan finans dışı şirketlerin üçüncü çeyrek döneminde satış gelirlerinde yıllık yüzde 11 yükseliş öngörürken, net kârlılık tarafında yüzde 36 daralma beklentisi öne çıkan Vakıf Yatırım raporunda uçuş kısıtlamalarının ardından iyileşme görülse de trafik verilerindeki zayıflığa bağlı olarak havacılık sektörü şirketlerinin net zarar açıklamaya devam edecekleri ifade edildi.