İkinci çeyrek beklentileri aşan Johnson & Johnson, satış ve kazanç tahminini artırdı

Johnson & Johnson, 2025 yılının ikinci çeyreğinde beklenenden daha güçlü bir performans sergileyerek yıl sonu kâr ve satış tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Şirketin ilaç ve tıbbi cihaz bölümlerindeki büyüme, çeyrek sonuçlarını beklentilerin üzerine taşıdı.

Johnson & Johnson, daha önce 10,50-10,70 dolar aralığında açıkladığı hisse başına düzeltilmiş kazanç beklentisini 10,80-10,90 dolar aralığına, 91-91,8 milyar dolar olarak belirlediği yıllık satış tahminini ise 93,2-93,6 milyar dolar aralığına yükseltti. Bu revizyonların her ikisi de Wall Street beklentilerini geride bıraktı.

İkinci çeyrek verilerine göre, şirketin net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,69 milyar dolardan 5,54 milyar dolara, hisse başına ise 1,93 dolardan 2,29 dolara yükseldi. Düzeltilmiş hisse başı kâr 2,77 dolar ile analist beklentisi olan 2,68 doları aştı. Şirketin toplam geliri ise yüzde 5,8 artışla 23,74 milyar dolara çıkarak 22,85 milyar dolarlık tahmini geride bıraktı.

İlaç satışları, kanser tedavisinde kullanılan Darzalex ve Carvykti, ayrıca depresyon ilacı Spravato sayesinde yüzde 4,9 arttı. Ancak Stelara ilacının patent süresinin sona ermesi bu büyümeyi bir miktar dengeledi.

Tıbbi cihaz segmenti de önemli bir büyüme kaydetti. Kardiyovasküler cihaz üreticisi Abiomed ve elektrofizyoloji ile yara kapama ürünlerine yönelik artan taleple bu bölümde yüzde 7,3’lük gelir artışı yaşandı.

Johnson & Johnson CEO’su Joaquin Duato, özellikle onkoloji, nörobilim ve immünoloji alanlarında yılın ikinci yarısında beklenen ruhsat onaylarının büyümeyi destekleyeceğini belirtti.