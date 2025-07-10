İktisat Öğrenci Sempozyumu genç iktisatçıları İstanbul’da buluşturdu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ev sahipliğinde, İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle ve Bulls Yatırım’ın da katkılarıyla düzenlenen I. İktisat Öğrenci Sempozyumu, Türkiye genelindeki iktisat, işletme, siyasal bilgiler gibi alanlarda öğrenim gören lisans öğrencilerini ilk kez bir sempozyum da bir araya getirdi.

Bulls Yatırım’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen sempozyum; projelerini akademik zeminde sunmak isteyen gençler için de önemli bir fırsat sundu. Katılımcılar, güncel toplumsal dönüşümlerden kültürel çeşitliliğe, ekonomik eşitsizliklerden dijitalleşmeye, finansal piyasalardan işgücüne kadar geniş bir konu yelpazesinde projelerini paylaşma imkânı buldu.

"Gençler yenilikçi fikir geliştirme kapasitesine sahipler"

Etkinliğin açılış konuşmalarını İKDER adına Dr. Halil İbrahim AKPINAR ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Cüneyt Yenigün gerçekleştirdi. Yenigün, "Gençler yenilikçi fikirler geliştirme kapasitesine sahipler. Bu da akademik üretime dinamizm katıyor. Sempozyumlar, sadece projelerin sergilendiği platformlar değil; aynı zamanda karşılıklı öğrenmenin ve geleceğe yatırım yapmanın da aracıdır.” dedi.

Yenigün, gençlerin çağın teknolojilerine daha hâkim olduklarına işaret ederek bunun da projelere güncel bir bakış kazandırdığını anlattı. Prof. Dr. Yenigün, "O taze akıllar, taze beyinler, o kıvrak zekâlarıyla her şeyi görebiliyor. Deneyimli akademisyenlerle genç öğrencilerin etkileşimi, çift yönlü bir öğrenme süreci yaratıyor. Üniversite hayatından profesyonel dünyaya geçişte sempozyumlar önemli bir köprü görevi görüyor."

"İktisadın vicdanı, büyümeden önce adalete odaklanmayı gerektirir"

Sempozyumun “Keynote” konuşmasını ise Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş gerçekleştirdi. Konuşmasında sermaye piyasalarının dönüşümüne, dijitalleşmenin etkilerine ve yapay zekâ çağında iktisatçıların rolüne odaklandı.

Akyoldaş, “Bugün dünyanın birçok yerinde büyüme verileri artıyor olabilir. Ancak gelir dağılımı bozuluyor, konut erişimi azalıyor, gıda enflasyonu yoksulları daha da derinden etkiliyor.

Bu tablo bize ekonomi politikalarının amacının yalnızca büyümek değil, aynı zamanda adil bölüşmek olduğunu gösteriyor. Eğer büyüme eşitsizlikleri artırıyorsa, iktisatçı buna karşı durmalıdır. Eğer politika kararları çevresel yıkımı hızlandırıyorsa, iktisatçı uyarı görevini üstlenmelidir.” değerlendirmelerini yaptı.

Akyoldaş ayrıca, sermaye piyasalarının yalnızca sayılardan ibaret olmadığını belirterek, "Bugün yatırım kararları algoritmalarla şekillense de, etik, sorumluluk ve adalet hâlâ insana düşüyor. Sermaye piyasaları sadece finansal değil; aynı zamanda toplumsal bir organizmadır. Bu organizmayı daha adil kılmak sizin kuşağınızın elindedir” mesajını verdi.

"Genç iktisatçılar, sorgulamalı, düşünmeli, dönüştürmeli"

Akyoldaş ayrıca yapay zekânın iktisatçıların yerini alamayacağını vurgulayarak, "Yapay zekâ hesap yapabilir ama anlayamaz; tahmin edebilir ama vicdan sahibi olamaz. Bu yüzden anlam kurmak, etik tartışmak ve sorumluluk almak hâlâ insanın görevidir." dedi.

Konuşmasının sonunda genç iktisatçılara çağrıda bulunan Akyoldaş, "Sorgulayın, düşünün ve dönüştürün. Bugünkü oturumlarda yapay zekâdan sürdürülebilirliğe, toplumsal cinsiyete kadar çok değerli başlıklar var. Her biri, iktisadın geleceğine ışık tutacak nitelikte" ifadelerini kullandı.

Sempozyum sonunda düzenlenen ödül töreninde, başarılı sunumlar ödüllendirildi. Bilimsel hakem değerlendirmeleri sonucunda; birincilik Ödülünü Yusuf Örnek, ikincilik ödülünü Burak Kutlu, üçüncülük ödülünü Mustafa Feza Tahmaz ve mansiyon ödülünü ise Melike Erdamak aldı.