İlk 10’un altısı yükseldi, Bitcoin düşüşte

26 Temmuz 2018

Kripto para birimleri piyasalarına karşı bir süredir sert tavrını koruyan Hindistan yönetimi spor etkinliklerinde bahis oynanmasını yasallaştırmaya hazırlanırken, kripto para birimlerinin bu kapsamda elektronik ödeme sistemi olarak kullanılmasını da araştırıyor.

Açıklamaların ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.09’luk bir düşüşle 8,204 dolara gerilerken, 140 milyar 885 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 46.8’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte altısı artarken, yüzde 13.01 ile en çok Stellar yükseldi. En büyük ilk 100’den ise yalnızca 38’i gerilerken, en fazla düşüş yüzde 9.14 ile 69’uncu sıradaki MOAC’ta görüldü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi dünkü artış eğilimini korudu ve 301 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 471 milyon dolar olarak hesaplandı.