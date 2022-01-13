İlk Basel tipi menkul kıymet ihracına 2.5 kat talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, banka ve çatı birliklerin ortaklığında kurulan “Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) Türk sermaye piyasalarında Basel tipi menkul kıymet ihracının ilk örneğini gerçekleştirdi. TMKŞ, Fibabanka’nın 325 milyon TL tutarındaki genel tüketici kredilerini varlığa dayalı menkul kıymetleştirdi. Ürün, 2.5 kat talep topladı.

TMKŞ’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’un finans merkezi olması yolunda ciddi katkı sunacak bu ürün ile Türkiye’de ilk defa ikincil kredi piyasası oluşmasının temelleri atılırken “Bu vesileyle; kredi/mevduat oranının düşürülmesinin, alacakların likitleştirilerek risk transferi yapılabilmesinin ve sermaye piyasalarımıza yeni ürünler kazandırılmasının önü açılmıştır” denildi.

Yapılmış olan varlığa dayalı menkul kıymet ihracına dayanak varlıklar; Fibabanka’nın kullandırmış olduğu ve TMKŞ’nin ileri düzey kredi analitik süreçlerinden geçebilmiş olan Genel Tüketici Kredileri olarak belirlendi. Açıklamada yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda Donuk Alacağa Dönüşüm oranının en fazla binde 1 olacağı öngörülen krediler belirlendiği ve bu varlıkların menkul kıymete dayanak oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Fibabanka, TMKŞ’nin sağladığı kredi analitik sistemine ve teknolojik altyapıya uyumlanabilen ilk banka olarak ürünün geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. 325 milyon TL tutarında ülkemizdeki ilk örnek olan bu ihraca yatırımcılardan 2.5 kat taleple toplamda 801 milyon TL talep gelmiştir. Yatırımcıların ürünü tercih etmesindeki en önemli sebep ürünün riskinin çok detaylı bir şekilde ölçülüp, karşılığında da risk ağırlıklı olarak yatırımcıya getiri sunulması olmuştur. İhraç A Grubu ve B Grubu olarak iki dilim olarak tasarlanmış olup, dayanak varlıklardan kaynaklanabilecek bütün risk ve getirinin yatırımcıya aktarılacağı bir yapı kurulmuştur.”

Açıklamada, özellikle B Grubu kıymetin; kredilerin ödenme performansı ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırma faizine göre değişeceği ifade edilerek “Yatırımcıya önemli bir ek getiri potansiyeli sunmaktadır. A Grubu kıymetler AAA ve B Grubu kıymet ise AA+ olmak üzere JCR tarafından en üst seviyeden yatırım yapılabilir not almıştır” denildi.