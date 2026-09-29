İlk bilanço ağır geldi: Kâr yüzde 67 düştü, hisse rekor dibi gördü

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Hızlı moda devi Shein (0625), halka arzdan sonraki ilk bilançosunda yatırımcıya sert bir tablo sundu. Şirketin ikinci çeyrekte düzeltilmiş net kârı 228 milyon dolara gerilerken kâr marjı da geçen yılki yüzde 6,2’den yüzde 2,1’e indi. Sonuçların ardından Hong Kong’da işlem gören hisseler gün içinde yüzde 14’e kadar düşerek halka arzdan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dört haftada 9 milyar dolar eridi

Shein, uzun süren New York ve Londra girişimlerinin ardından 1 Eylül’de Hong Kong Borsası’nda işlem görmeye başlamıştı.

Şirket halka arz sırasında yaklaşık 26 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşırken ilk işlem gününde de satış baskısıyla karşılaşmıştı.

Yeni bilanço bu baskıyı artırdı. Hissenin gün içindeki sert düşüşüyle Shein’in piyasa değeri yaklaşık 17 milyar dolara kadar geriledi. Böylece halka arzdan yalnızca dört hafta sonra şirketin piyasa değerindeki kayıp yaklaşık 9 milyar dolara ulaştı.

Kâr marjı yüzde 2,1’e indi

Bilanço tarafındaki asıl baskı kârlılıkta görüldü. Shein’in ikinci çeyrek düzeltilmiş net kârı 228 milyon dolar olurken yıllık düşüş yüzde 67’yi buldu. Düzeltilmiş net kâr marjı ise yüzde 6,2’den yüzde 2,1’e geriledi.

Ortadoğu’daki çatışmaların jet yakıtı ve taşımacılık maliyetlerini yükseltmesi, ürünlerini dünyanın birçok noktasına hava yoluyla gönderen şirketin lojistik giderlerini artırdı.

Yatırımcıların odağında artık yalnız Shein’in satış büyümesi değil, bu büyümeyi yeniden yüksek kâr marjına dönüştürüp dönüştüremeyeceği bulunuyor.

Avrupa’da fiyat artışı müşteriyi frenledi

Shein’in Avrupa operasyonları da bilanço üzerindeki baskıyı artırdı. Şirket, Avrupa Birliği’nin düşük değerli e-ticaret paketlerine yönelik 3 Euro’luk yeni ücretine hazırlanırken fiyatlarını yükseltti ve çevrim içi reklam harcamalarını azalttı. Bunun ardından Avrupa satışlarında belirgin düşüş yaşandı.

Yüksek fiyatlara karşı tüketicilerin daha hassas davranması, Shein’in uzun süredir dayandığı düşük fiyat ve yüksek sipariş hacmi modelini zorlamaya başladı.

Şirket daha önce ABD’de de düşük değerli paketlere sağlanan gümrük muafiyetinin kaldırılmasının ardından fiyat artırmak zorunda kalmıştı.

Şimdi daha pahalı ürünlere yönelecek

Shein yönetimi kârlılığı yeniden yükseltmek için Avrupa’daki stok miktarını artırmayı ve daha yüksek fiyatlı ürünlere ağırlık vermeyi planlıyor.

CEO Yangtian Xu, Avrupa’da daha fazla stok bulundurmanın teslimat ve lojistik maliyetlerini azaltabileceğini değerlendirirken şirket aynı zamanda ürün gamını daha yüksek fiyat segmentine doğru genişletmek istiyor.

Ancak yeni strateji Shein’i önemli bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor: Şirket fiyatlarını yükselterek marjını toparlamaya çalışırken, hızlı büyümesini sağlayan düşük fiyat avantajını ne kadar koruyabileceğini de göstermek zorunda kalacak.