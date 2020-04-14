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İlk çeyrekte karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

Türkiye Bankalar Birliği, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 60, adeti yüzde 67, tekil keşideci sayısı ise yüzde 50 gerilediğini açıkladı. Mart ayında çek yasağı kararlarında düşüş yaşandı.

İlk çeyrekte karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi
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Bankalara 2020 yılının ilk çeyreğinde ibraz edilen 348 bin  keşideciye ait 3,7 milyon adet çekin toplam tutarı 235 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği(TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan  verilere göre, geçen yılın aynı dönemine göre  çek tutarı yüzde 13  artarken, çek adeti yüzde 7, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise  yüzde 10 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı

Ocak – Mart 2020 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız  çıkan, 13,6 bin keşideciye ait 56,5 bin adet çekin toplam tutarı 3,3  milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 4,1 bin keşideciye ait  toplam 331 milyon TL tutarındaki 6,5 bin adet çek daha sonra ödendi.
Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin  tutarı yüzde 60, adeti yüzde 67, tekil keşideci sayısı ise yüzde 50  geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere  oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Ocak – Mart 2020 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin  bankalara ibraz edilen çeklere oranı  tutar olarak bir önceki yılın  aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 1,7, adet olarak ise 2,2 puan  gerileyerek yüzde 1,7 olmuştur.


Çek yasağı kararları geriledi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın mart ayında 8 bin 287 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda yüzde 51,9 düşüşle 3 bin 986'ya indi.

Çek yasağı kararları bir önceki aydaki 5 bin 336 adete göre ise yüzde 25,3 azaldı.Aynı ayda çek yasağı verilen tekil kişi sayısı 2 bin 184 oldu.  Bir önceki ay sayı 2 bin 897, geçen yıl aynı ay 4 bin 226 olmuştu. Böylece birikimli çek yasağı kararları 15 bin 521'e ulaştı.

Çek yasağı ortadan kaldırma kararları bin 773 olurken, çek yasağı kararı ortadan kaldırılan tekil kişi sayısı 355, birikimli ortadan kaldırma kararları 5 bin 980 oldu.

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