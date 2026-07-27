İlk işlem gününde yüzde470 yükselen hisse

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Çinli bellek çipi üreticisi CXMT Corporation (688825), 27 Temmuz’da Şanghay Borsası’nın teknoloji şirketlerine ayrılan STAR Market’ında işlem görmeye başladı. Hisse, 8,66 yuanlık halka arz fiyatına karşı 49,50 yuandan açılarak ilk işlemlerde yüzde 470 yükseldi.

Yükseliş sabah seansında daha da hızlandı. CXMT hissesi yerel saatle 11.30 itibarıyla 54,65 yuana ulaşırken halka arz fiyatına göre kazanç yüzde 531,06’ya çıktı. Gün içindeki en düşük fiyat 38,11 yuan, en yüksek fiyat 55,03 yuan oldu. İşlem hacmi 2,61 milyar hisseyi aştı.

Sınırlı arz değerlemeyi büyüttü

Açılış fiyatıyla hesaplanan piyasa değeri 3,3 trilyon yuana, yaklaşık 487,31 milyar dolara yükseldi. CXMT, toplam piyasa değeri bakımından Industrial and Commercial Bank of China’yı geçerek Çin ana karasında işlem gören en değerli şirket konumuna geldi.

Şirketin halka arz sürecindeki değeri yaklaşık 579 milyar yuan, diğer ifadeyle 85,5 milyar dolar düzeyindeydi. İlk işlemler böylece CXMT’nin değerlemesini halka arz aşamasındaki seviyenin yaklaşık 5,7 katına taşıdı.

İlk günkü hareketin büyüklüğünde serbest dolaşımdaki payların sınırlı kalması etkili oldu. Halka arz sonrasında genişletilmiş sermayenin yalnızca yüzde 6,73’lük bölümü hemen işlem görebilir hale geldi. Payların büyük bölümü kilitli kaldı.

Düşük serbest dolaşım, sınırlı sayıdaki hisse üzerinde yoğun talep oluşmasına yol açtı. Fiyatın kısa süre içinde 49,50 yuandan 38,11 yuana gerilemesi ve ardından 55 yuan sınırına yönelmesi, ilk işlem günündeki oynaklığın boyutunu gösterdi.

Bireysel yatırımcılara ayrılan çevrim içi bölüm 243,93 kat talep gördü. Nihai tahsis oranı yüzde 0,47 seviyesinde gerçekleşti. Güçlü talebe rağmen sınırlı arz, fiyat hareketlerinin şirketin temel değerlemesinden daha hızlı büyümesine neden oldu.

8,6 milyar dolar kapasiteye gidecek

CXMT, halka arzda 6,69 milyar hisseyi 8,66 yuandan satarak 57,92 milyar yuan, yaklaşık 8,6 milyar dolar kaynak sağladı. İşlem, 2026’da Asya’da gerçekleştirilen en büyük halka arz oldu.

Ek satış hakkının tamamen kullanılması halinde halka arz büyüklüğü 66,61 milyar yuana çıkabilecek. Şirket kaynağı üretim kapasitesinin genişletilmesi, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacak.

Büyük halka arzın Çin hisse piyasasındaki likiditenin bir bölümünü CXMT’ye çekebileceği değerlendiriliyor. İlk işlem gününde 2,6 milyar hisseyi aşan hacim, yatırımcı ilgisinin diğer teknoloji şirketlerindeki para akışını etkileyebilecek büyüklüğe ulaştığını gösterdi.

2016’da kurulan CXMT, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, sunucular ve yapay zekâ sistemlerinde kullanılan dinamik rastgele erişimli bellek çipleri üretiyor. Şirket, küresel DRAM pazarında Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron Technology’nin ardından dördüncü sıraya yükseldi.

Yapay zekâ veri merkezlerinin hızla büyümesi, bellek çiplerine yönelik talebi ve fiyatları artırdı. CXMT’nin 2026’nın ilk çeyreğindeki geliri yıllık yüzde 719 artarak 7,5 milyar dolara ulaştı. Şirket, ilk yarı gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yedi kattan fazla artmasını bekliyor.

CXMT, Şanghay ve Hefei’de iki yeni üretim tesisi kuruyor. Tesislerin devreye girmesiyle aylık üretim kapasitesinin iki kattan fazla artarak 600 bin plakanın üzerine çıkması planlanıyor. Yeni kapasitenin 2027’den itibaren iç pazarın yanı sıra ihracata da yönelmesi bekleniyor.

Teknoloji kısıtlamaları izlenecek

Şirketin yüksek değerlemesi, Çin’in yarı iletken üretiminde dışa bağımlılığı azaltma hedefini de yansıtıyor. CXMT, halka arz kaynağıyla üretim kapasitesini ve gelişmiş bellek teknolojilerine yönelik araştırmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Buna karşın ABD öncülüğündeki teknoloji ihracatı kısıtlamaları büyüme planlarının önündeki temel risklerden biri olmaya devam ediyor. CXMT, üretimde ASML’nin derin ultraviyole litografi makinelerini kullanırken daha gelişmiş aşırı ultraviyole sistemlerine erişemiyor.

Şirket yüksek bant genişlikli bellek geliştirse de teknolojisinin küresel rakiplerinden yaklaşık iki nesil geride olduğu değerlendiriliyor. Yatırımcılar ilk işlem gününün kalanında fiyat oynaklığını, serbest dolaşımdaki düşük pay oranını ve halka arz sonrasında Çin teknoloji hisselerindeki likidite hareketini izleyecek.