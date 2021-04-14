İlk yeşil halka arz Galata Wind olacak

Doğan Holding'in yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren Galata Wind Enerji, bugün ve yarın yapılacak halka arzın ardından üç yıl içinde üretim porftöyünü yaklaşık iki katına çıkartmayı hedefl iyor.

Türkiye'deki kur krizi ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle 2019 yılında durma noktasına gelen halka arzlar, son iki yılda küçük ölçekli şirketlerin borsaya kote olmasıyla tekrar başlarken, bu hafta iki büyük enerji şirketi halka arz edilecek. Galata Wind Enerji, ek satış dahil sermayesinin yüzde 30'unu hisse başına 5.06 liradan halka arz edecek. Bugün ve yarın günü toplanacak talep sonrasında ek satış dahil tüm hisseler satılırsa 811.8 milyon lira ile 2018 yılından bu yana en büyük halka arz gerçekleşmiş olacak.

Halka arz öncesinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Galata Wind CEO'su Burak Kuyan, halka arz sonrasında şirketin yatırımlarına devam ederek yaklaşık 270 megawatt (MW) büyüklüğündeki rüzgar ve güneş kurulu gücünü üç yılda 500-550 MW seviyesine yükseltmeyi hedefl ediğini söyledi.

YEKDEM anlaşmalı santrallar alınabilir

Kurulu gücü artırmak için Türkiye'de ve yurtdışında döviz veya dövize endeksli geliri olan santral geliştirme veya satın alma konusunda değerlendirmeler yaptığını ifade eden Kuyan, yurtdışı projeleri hakkında, "2030 yılına kadar Galata Wind’i global bir oyuncu haline getirme hedefimiz var. Avrupa'da proje geliştirme ve alma konusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz... Yakın coğrafyada 1-2 ülkede proje geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Yılsonuna kadar yol haritasını netleştirip duyuracağız" dedi.

Kuyan şirketin döviz cinsi borçlarını 2018 yılından itibaren azalttığını ve düzenli temettü ödeyen bir şirket olmayı hedefl ediğini söyleyerek, "Borçluluk enerji sektörünün en önemli konularından bir tanesi. 2018 yılında başlattığımız programla döviz borçlarımızı TL'ye döndürdük ve her sene ciddi azalttık. Bu bize şirketin yatırım yapma ve temettü potansiyelini ortaya koydu. Ödenmiş sermayenin en az yüzde 5'ini temettü dağıtma hedefimiz var" diye konuştu. Öte yandan şirketin halka arz izahnamesinde Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve Ukrayna’da çeşitli gruplarla görüşme halinde olunduğu yer aldı.

Satış gelirleri geçen yıl 332.4 milyon lira olan Galata Wind Enerji'nin net kârı 156.4 milyon lira oldu. Şirketin gelirleri büyük ölçüde devletin dövize endeksli alım garantisi verdiği elektrik santrallerinden gelirken, toplam 550 milyon lira olan borçlarının ağırlıklı kısmı TL cinsi borçlardan oluşuyor. Halka arzı Garanti Yatırım liderliğindeki konsorsiyum yönetecek.

Çağlar Göğüş: Sürdürülebilirlik çok önemli

Toplantıya katılan Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş (ortada) sermaye piyasalarının holding için çok önemli olduğunu belirterek Galata Wind’in grup şirketleri içinde en değerli ve en karlı şirketlerin başında geldiğini belirtti. Göğüş, “Sürdürülebilirlik de Doğan Holding’in en önemli önceliklerinden. Galata Wind de bunun yansımalarından biri. Türkiye’nin ilk gerçek yeşil halka arzını yapıyoruz. Hem üretimi hem de taahhütleriyle ilk yeşil halka arz” diye konuştu. Toplantıya ayrıca Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de katıldı.

Galata Wind'in ardından 19-22 Nisan tarihlerinde diğer bir büyük yenilenebilir enerji santrali işletmecisi Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz edilecek. Aydem'in halka arzının en az 1.3 milyar lira büyüklüğe ulaşması bekleniyor.