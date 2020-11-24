İmalat sanayisinde yatırım harcamaları öngörülerin altında kaldı

2020 yılı Güz döneminde, imalat sanayi genelinde 2020 yılı brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla artış oranının yüzde 23,2 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği gözlendi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Yatırımcı Eğilimi Anketinde şöyle denildi:

"İşyerleri büyüklük grupları [BG](1) itibarıyla değerlendirildiğinde, 2020 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının [BG2] ve [BG3] gruplarındaki işyerlerinde sırasıyla yüzde 36,0 ve yüzde 17,3 ile Bahar döneminde öngörülenden daha yüksek olduğu, [BG4] grubundaki işyerlerinde ise yüzde 21,9 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği görülmektedir.



2020 yılı Güz dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2021 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 48,4 oranında artacağı öngörülmektedir. 2021 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, yüzde 49,2 ile en yüksek artışın [BG4] grubundaki işyerlerinde öngörüldüğü, onu sırasıyla yüzde 44,2 ve yüzde 25,9 ile [BG3] ve [BG2] grubundaki işyerlerinin izlediği gözlenmektedir. Diğer yandan 2021 yılında [BG2] dışındaki diğer büyüklük gruplarındaki işyerlerinin 2020 yılına göre daha yüksek bir yatırım artışı öngördükleri gözlenmektedir.

Yatırımın yapısı

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2020 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği gözlenmektedir.



İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2020 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacının izlediği görülmektedir.

2021 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörülmektedir.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2021 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olacağı ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacının izleyeceği öngörülmektedir.

Yatırımı etkileyen unsurlar

Yatırımları etkileyen unsurlar 2020 ve 2021 yılları için değerlendirildiğinde(2), imalat sanayi genelinde bütün faktörlerin yatırımları artırıcı yönde etkilediği görülürken, talep faktörünün yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu gözlenmektedir.



İşyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre, talep faktörünün tüm büyüklük gruplarında da yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu gözlenmektedir."

2020 yılı Güz Dönemi Yatırım Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1684 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."