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İmalat sektöründe ivme kaybı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 49,0 seviyesinde gerçekleşerek Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret etti.

İmalat sektöründe ivme kaybı
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İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi),  ekimde 49,0 seviyesinde gerçekleşerek Türk imalat sektöründe hafif bir  ivme kaybına işaret etti.

Ekimdeki bazı zayıflık belirtilerine rağmen  firmalar istihdam düzeyini artırmaya devam etti. Üst üste ikinci ay  büyüyen istihdamda, böylece 2018 yılı başından bu yana ilk kez arka  arkaya artış gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI ise üst üste ikinci ay  eşik değer olan 50,0’nin üzerinde gerçekleşti ve ekimde 53,6’ya  yükseldi. İstanbul imalat sektöründeki iyileşme, Şubat 2018’den beri  gözlenen en yüksek hızda gerçekleşti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi  performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma
Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ekim 2019 dönemi sonuçları  açıklandı.
Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde  iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 50,0  düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI ekimde 49,0 seviyesinde  gerçekleşti ve Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret  etti.
Yeni siparişler ekimde yavaşlama kaydederek eylülde gözlenen  büyümeyi tersine çevirdi. Anket katılımcıları, hem iç piyasada hem de  ihracat pazarlarında talep zayıflığı olduğunu belirtti. Firmalar,  talep koşullarındaki zorluklara üretimi hafif azaltarak cevap verdi.
Ekimdeki bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam düzeyini  artırmaya devam etti. İstihdam üst üste ikinci ay büyüme kaydetti ve  böylece çalışan sayılarında 2018 başlarından beri ilk kez arka arkaya  artış gerçekleşti. Türk lirasındaki zayıflık ve elektrik  fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak girdi maliyetleri artmaya devam  etti. Buna rağmen girdi fiyatları enflasyonu yılın son çeyreğinin  başında görece düşük düzeyde kaldı. Bu durum, firmalara, satışları  teşvik etme çabalarının bir parçası olarak, üst üste ikinci ay nihai  ürün fiyatlarını azaltma olanağı sağladı. Bununla birlikte,  fiyatlardaki düşüş eylül ayına kıyasla hız kesti ve oldukça ılımlı  düzeyde kaydedildi. Ekim ayında satın alma faaliyetlerinde hafif bir  yavaşlama gözlenirken hem girdi hem de nihai ürün stoklarında azalma  kaydedildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:  “PMI verilerinde yakın zamanda görülen yükseliş eğilimi ekim ayında  duraklarken, bu durum Türk imalat sektöründe zorlu piyasa koşullarının  sürdüğüne işaret etti. Öte yandan, genel durum geçen yılın bu  zamanlarından beri net bir şekilde iyileşme kaydetti ve firmaların  istihdam artışını devam ettirecek düzeyde ekonomik görünüme  güvendikleri gözlendi.”

İstanbul İmalat PMI ekimde 53,6’ya yükseldi

Eylülde 51,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ekimde üst üste ikinci ay olmak üzere eşik değer 50,0’nin  üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarının daha da  iyileştiğine işaret etti. PMI ekimde 53,6’ya yükselirken, sektördeki  iyileşme Şubat 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda gerçekleşti.

Müşteri talebinin güçlenmesine bağlı olarak yeni siparişler ekimde  üst üste üçüncü ay artış kaydetti. Ayrıca yeni işlerdeki belirgin  büyüme son 20 ayın yüksek hızında gerçekleşti. Yeni ihracat  siparişleri de büyüme gösterdi ancak artış hızı toplam yeni  siparişlerdekine göre daha düşük seviyede ölçüldü. Yeni siparişlerdeki  artış, imalatçıları istihdam düzeyini artırmaya teşvik etti. İstihdam  artışı, Aralık 2011’den beri en yüksek hızda olmanın yanı sıra,  anketin başladığı Ocak 2006’dan beri kaydedilen en yüksek oranlardan  birinde gerçekleşti. Artan kapasite, üretimde de güçlü bir artışı  destekledi ve üretim son 4 ayda üçüncü kez büyüme kaydetti. Üretim  gereksinimlerindeki artışla birlikte imalatçıların satın alma  faaliyetleri güçlü bir hızda ve üst üste ikinci ay artış gösterdi.

Girdi alımları genel olarak yatay seyretti ve böylece 20 aylık düşüş  trendini sona erdirdi. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste beşinci  ay gerileyerek Ocak 2015’ten beri en düşük oranda gerçekleşti ve seri  ortalamasının daha da altına düştü. Maliyet baskılarının görece  azalması, firmaların satışlarını desteklemek için nihai ürün  fiyatlarında indirim yapmalarına olanak sağladı ve böylece fiyatlar  üst üste ikinci ay düşüş kaydetti. 

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