İmaş Makina, halka arz yolunda

İttifak Holding bağlı ortaklığı İmaş Makina, dünkü yönetim kurulu toplantısında halka arz kararı aldı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bağlı Ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 03.08.2021 (Bugün) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İMAŞ MAKİNA'nın halka arz edilmesine karar verilmiştir. 1989 yılında kurulan İMAŞ MAKİNA tahıl değirmenciliği sekötründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe

Viteral, şerit ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral markalarıyla faaliyet göstermekte olup 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %72,69'luk kısmı İttifak Holding A.Ş.'ye, %17,31'lik kısmı bağlı ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye, %10'luk kısmı Noya Çelik A.Ş.'ye ait paylardan oluşmaktadır."