İmaş Makine’den 210 milyon liralık halka arz
İmaş Makine'nin halka arz büyüklüğü 210 milyon lira oldu. Halka arza 129 bin yatırımcıdan 2.4 kat talep geldi.
Borsa İstanbul’da geçen hafta 20-22 Nisan tarihlerinde talep toplayan İmaş Makine’nin halka arzı tamamlandı. Halka arz sonuçlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arzda birim fiyat 15,00 TL olarak belirlendi ve halka arz edilen 14.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.
Açıklamaya göre toplam halka arz büyüklüğü 210 milyon lira olurken halka arzda, toplam 129.193 yatırımcıdan, halka arz edilen 14.000.000 TL nominal değerli payların 2.40 katına denk gelen 33.608.547 TL nominal değerli pay talebi geldi.
Halka arz sonucunda 124 bin 993 yatırımcıya gerçekleştirilen halka arzda payların yüzde 30'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 61,63'ü yurtiçi kurumsal yatırımcıya yüzde 8,37'si ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.