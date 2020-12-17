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IMF: Türkiye'nin altın rezervi bu yıl ikinci kez geriledi

IMF verilerine göre; bu yıl ikinci kez gerileyen Türkiye'nin altın rezervleri, 22,46 milyon onstan 22,12 milyon onsa düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası Para Fonu(IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi Kasım ayında düşüş gösterdi.
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,46 milyon ons olan rezervler, Kasım ayı sonunda 22,12 milyon onsa geriledi.

IMF verileri ile Türkiye'nin altın rezervi bu yıl ikinci kez geriledi. IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,3 milyon ons artış yaşanmış oldu.