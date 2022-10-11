IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken, 2023 yılı için aşağı çekti.

IMF'in sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda yüzde 4 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5 seviyesine çıkarıldı. IMF, 2023 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3'e çekti.

Raporda, 2022 yılı ortalama tüketici fiyatları beklentisi yüzde 60,5'ten yüzde 73,1'e, yıl sonu beklentisi yüzde 52,4'ten yüzde 73,5'e yükseltildi.

Gelecek yıl için ortalama tüketici fiyatları beklentisi yüzde 37,3'ten yüzde 51,2'ye, yıl sonu beklentisi yüzde 29,7'den yüzde 36,9'a çıkarıldı.

IMF, cari işlemler açığının GSYH'ye oranını bu yıl için yüzde -5,7 olarak korurken, gelecek yıl beklentisini yüzde -2,0'den yüzde -3,9'a indirdi.

IMF, işsizlik oranı beklentilerini ise olumlu yönde revize etti. 2022 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11,3'ten yüzde 10,8'e, 2023 yılı beklentisi yüzde 10,6'dan yüzde 10,5'e çekildi.

IMF, 2027 yılı için açıkladığı projeksiyonda ise büyüme tahminini yüzde 3, enflasyon tahminini yüzde 15,0, cari açık/GSYH tahminini yüzde -2,6 olarak belirledi.