IMF Yardımcı Direktörü Lipton: Ülkeler ekonomik yavaşlamaya hazır değil

23 Ocak 2019

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yardımcı Direktörü David Lipton, ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha kısa süre içinde yaşanmasını beklediğini söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Lipton, ileriye dönük olarak ticaret gerilimleri, finansal koşullar ve sıkılaşmadan kaynaklanan riskler öngördüğünü ifade etti.

Lipton, ekonomik gerileme yaşanması durumunda birçok ülkenin bu durumla baş etmek için 10 yıl öncesinde olduğundan daha az donanımlı olduğunu belirtti.

ABD'de hükümetin kapalı olmasının etkisinin şimdiye kadar çok az olduğunu da söyleyen Lipton kapanma ne kadar uzun sürerse, etkisinin de o kadar büyüyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Reuters