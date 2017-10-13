IMF'den Bitcoin'e yeşil ışık

13 Ekim 2017

IMF Başkanı Christine Lagarde, merkez bankalarının ve regülatörlerin dijital para birimleri konusunda ciddi olmalarının zamanının geldiğini söyledi.

Global finansal kurumların, gelişen finansal teknoloji ürünlerini izlemeyerek ve anlamayarak riskler almakta olduklarını belirten Lagarde, bu finansal teknoloji ürünlerinin hali hazırda finansal hizmetleri ve global ödeme sistemlerini sarsmaya başladıklarını da ifade etti.

Lagarde, IMF'in Washington'daki yıllık toplantıları sırasında CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Büyük bozulmalar, karmaşalar görmenin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, dijital paralar gibi teknolojilerin etkilerinin daha geniş şekilde değerlendirilmesini önemli olduğunu vurguladı.

Dijital para Bitcoin'in değeri bugün 5.800 doların üzerini gördü. Bitcoin fiyatında bu yıl yükseliş yüzde 480'e ulaştı.