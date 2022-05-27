İnfo Yatırım, Metaverse dünyasında yerini aldı.

İnfo Yatırım, 'Finansal Piyasalarda Boyut Değiştiriyoruz!' sloganıyla yeni buluşma noktası "InfoVerse"ü İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Kuruluş, Metaverse’deki buluşma noktası “InfoVerse” ile yatırımcılarını buluşturdu. Yatırımcılar, sanal evrende de İnfo Yatırım’a istedikleri an ulaşabilecekler.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren İnfo Yatırım, InfoVerse buluşma noktası ile ilk kez bir aracı kurumu Metaverse’e taşıdı.

İnfoVerse, yatırımcıların 7/24 buluşabileceği, verilecek eğitimlerle birlikte finansal okuryazarlığın artacağı, finans dünyası için farklı bir boyut olan InfoVerse Buluşma Noktası’nı kurdu.

“2020 yılında özkaynağımız 341 milyon TL’ye ulaştı”

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül; “ 2021 yılsonu itibarıyla 263 milyon TL olan özkaynaklarımızı, 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 341 milyon TL’ye yükselttik. Net kârımızı da 48 milyon TL’dan 109 milyon TL’ye çıkararak başarılı bir yıl geçirdik. 2021’de kitle fonlama lisansı alan ilk banka dışı aracı kurum olduk. İnfo Yatırım olarak fona ihtiyaç duyan girişim ve projeleri ‘Startup Burada’ dijital platformu aracılığıyla yatırımcılarla buluşturmaya başladık. An itibariyle 22 irtibat ofisi ile yurt çapında faaliyet gösteriyor ve gün geçtikçe büyümeye devam ediyoruz. Bu yıl içinde 5 yeni noktada daha yatırımcılarla buluşmak için çalışıyoruz. 1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteriyor, bireysel ve kurumsal yatırımcıya hizmet sunuyoruz.” Dedi.

İnfo Yatırım’ın toplamda 73 bin hizmet verdiği yatırımcı olduğuna dikkat çeken Akgül, “Yatırımcıların saklaması altında hisse, Eurobond bono ve bakiye olarak 17 milyar TL’nin üzerinde overall büyüklüğüne ulaştık. Tüm hizmetlerimiz kapsamında sektörde ilk beşte yer alıyoruz. Hisse senetleri ve VİOP hacmimiz sektör genelinde yüzde 5 pazar payına sahip.” Dedi. İnfoverse ile ilgili bilgiler veren Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin görüşlerinin alınabileceği, piyasa profesyonelleri ile bir araya gelinebilecek organizasyonları gerçekleştireceğiz. Finansal okuryazarlık konusunu çok önemsiyoruz. Teknik ve temel analiz, algoritmik trade, alım satım stratejisi oluşturma ve gelecek taleplere göre düzenlenecek eğitimlerimizle “İnfoVerse” dersliklerini açıyoruz. Amacımız finansal okur yazarlığı mümkün olduğunca tabana yaymak. “İnfoVerse” bizim metaverse dünyasındaki buluşma noktamız olacak. Tıpkı İnfo Yatırımda yapabildiğiniz gibi İnfoVerse de de hisse senedi yatırımlarınız için alıştığınız İnfo Yatırım desteğini bulabileceksiniz. Yatırım danışmanlığı konusunda destek sunacağımız, yatırım fonları konusunda bilgilendireceğimiz bu platform sizi Yurtdışı Piyasalarda yatırım yapmak konusunda da yalnız bırakmayacak. Hızlıca Eurobond’lara ulaşabilecek, Fx dünyasına tek bir tıkla erişebileceksiniz.”