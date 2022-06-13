ING: Avrupa'da tahvil getirileri farklılaşırsa euro daha da zayıflar

Euro Bölgesi üyesi ülkelerin devlet tahvilleri arasında getiri farklarının hızla artmaya devam etmesinin euroyu başta ABD doları olmak üzere önemli para birimleri karşısında zayıflatması bekleniyor.

ING analistleri Euro Bölgesi üyelerinin devlet tahvilleri arasında getiri farkının açılmaya devam etmesi halinde EURUSD ve EURCHF üzerinde baskı olacağına işaret ederek, bu konuda belirleyicinin ECB üyelerinden gelecek mesajlar olacağını vurguladılar.

Analistler, dış faktörlerin ve hisse senedi piyasasındaki gelişmelerin negatif yönde devam etmesi halinde EURUSD paritesini 1,02'ye kadar gerileyebileceğine dikkat çektiler.

EURUSD şu sıralarda 1,04789 seviyesinden işlem görüyor.