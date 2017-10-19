ING Bank'ta yeni atama

19 Ekim 2017

ING Bank Türkiye’de Erwin Olijslager’den boşalacak "Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcılığı" ve "İcra Kurulu Üyesi" görevine, BDDK onayına istinaden 1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla Atıl Özus atanacak.



Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Atıl Özus, iş hayatına 1993 yılında Ernst & Young İstanbul Ofisi’nde bağımsız denetçi olarak başladı.



2000 yılında Akbank’a "Finansal Kontrol ve Risk Yönetiminden sorumlu Müdür" olarak katılan ve sonrasında 2007 yılında Bölüm Başkanlığı’na yükselen Özus, finansal kontrol ve yönetim raporlaması sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi görevlerini üstlendi.



2007 yılında "Finansal Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanan Atıl Özus, uluslararası yatırımcılar ve analistler tarafından Extel Survey’de 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’nin yatırımcı ilişkileri alanında yılın en iyi CFO’su seçildi.