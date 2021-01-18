ING: Euro değerlenirse ECB faiz oranlarını düşürebilir

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tercih ettiği kenarda durarak gelişmeleri izleme yaklaşımını karmaşıklaştıracak sadece iki faktör olduğuna işaret eden ING analistleri, bunların euronun daha hızlı şekilde değer kmazanması ve finansal piyasaların enflasyon bekleyişlerinde beklenmedik artış olduğuna işaret ettiler.



Analistler, "Bizim görüşümüze göre ECB, manşet enflasyondaki herhangi bir geçici yükselişi kesinlikle takip eder ve daha güçlü bir euro er ya da geç ek parasal gevşemeyi tetikleyebilir, bu bir faiz indirimi olabilir" değerlendirmesini yaptılar.