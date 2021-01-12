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ING: Euro, İtalya'da erken seçim riski nedeniyle gerileyebilir

ING'ye göre, Euro, İtalya'da erken seçim riski nedeniyle gerileyebilir. INF analistlerine göre, İtalya'da erken seçim ihtimali İtalya/Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkını artırarak euroda gerilemeye neden olabilir.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ile koalisyon ortağı küçük partinin Başkanı eski Başbakan Matteo Renzi arasında ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın yarattığı erken seçim riski yaratıyor.

ING, "Biz koalisyon hükümeti dağılsa bile erken seçim ihtimalini dışlamaktan yanayız ancak piyasa durumu fiyatlamak isteyebilir" yorumunda bulundu.