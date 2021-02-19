ING: Euro/Dolar, 1,2150-1,2170 seviyelerine yükselebilir
ING, Euro/Dolar paritesinin 1,2150-1,2170 seviyelerine yükseleceğini öngörüyor.
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Avrupalı finans devlerinden ING tarafından hazırlanan raporda PMI verilerinden ve dolarda değer kaybından destek bulan Euro/Dolar paritesinin yakın vadede 1,2550-1,2570 seviyelerine yükselebileceği tahmin edildi.
Değerlendirmede ECB Toplantı Tutanaklarında euronun değer artışı konusunda çok fazla endişe yer almamamasının da paritede yükselişi destekleyebileceği öngörüldü.
Parite halihazırda 1,2139 seviyelerinden işlem görüyor.