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  3. ING: Euro/Dolar, 1,2150-1,2170 seviyelerine yükselebilir 
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ING: Euro/Dolar, 1,2150-1,2170 seviyelerine yükselebilir 

ING, Euro/Dolar paritesinin 1,2150-1,2170 seviyelerine yükseleceğini öngörüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupalı finans devlerinden ING tarafından hazırlanan raporda PMI verilerinden ve dolarda değer kaybından destek bulan Euro/Dolar paritesinin yakın vadede 1,2550-1,2570 seviyelerine yükselebileceği tahmin edildi.

Değerlendirmede ECB Toplantı Tutanaklarında euronun değer artışı konusunda çok fazla endişe yer almamamasının da paritede yükselişi destekleyebileceği öngörüldü.

Parite halihazırda 1,2139 seviyelerinden işlem görüyor.