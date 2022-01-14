ING Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ING Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirketin talebi doğrultusunda iptal etti.

İptal kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Aynı gazetede yer alan diğer bir BDDK kararıyla, Deutsche Bank AŞ'nin Deutsche Bank AG grubuna dahil banka ve finansal kuruluşlara; Türkiye'de yerleşik kurumlar ve bu kurumların yurt dışında yerleşik ortaklık ve iştiraklerinin yurt dışında fonlama ihtiyacına yönelik destek/danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.