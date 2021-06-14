ING: TL'de yukarı hareket sınırlı olabilir

Türk Lirası'nda son bir haftadır devam eden toparlanmanın yatırımcıların getiri arayışlarını yansıttığını ifade eden ING analistleri, Lira'da daha fazla değer artışının sınırlı olabileceğini bildirdi.

Dolar/TL haziran ayı başında 8,88 ile zirveyi gördükten üst üste 7 gündür düşüyor. "Türk Lirası'nda sık sık yaşanan oynaklık nöbetleri dikkate alındığında, yatırımcılar USD/TRY'yi 8,00 seviyesine doğru geri getirmek konusunda yeterince cesur olamayabilirler" değerlendirmesini yapan ING analistleri, "Ancak dış şartlar iyi huylu kalmaya devam eder ise getiri arayışlarını hiçbir zaman küçümsememek gerekli" ifadelerini kullandı.

ING, kısa vadede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ile görüşmesine, Türkiye'nin Çin ile swap anlaşmasını artırılmasına ve TCMB'nin perşembe günkü politika toplantısına odaklanılacağını da vurguladı.