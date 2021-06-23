ING Türkiye, sendikasyon kredisi sağladı

ING Türkiye, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan 300 milyon euro tutarında sendikasyon kredisine, 11 ülkeden 22 bankanın katılımıyla imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited’in sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited'ın işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)'nin ajan banka olarak görev aldığı işleme kreditörler tarafından gelen talep, bankanın hedeflediği tutarın yüzde 111'i seviyesine ulaştı.

ING Türkiye, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 269 milyon euro ve 37 milyon dolar olarak toplam 300 milyon euro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti "Libor+yüzde 2,50" ve "Euribor+yüzde 2,25" olarak gerçekleşti.

ING Türkiye, sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirleyerek yurt dışı borçlanmasını da bankanın stratejisine uyumlu hale getirdi. Bankanın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, elektrik tedarikinde yenilenebilir kaynakların payında artış ve kadın çalışan oranı dengesinin korunmasından oluşan performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.