ING Türkiye üst yönetiminde değişiklik

28 Ekim 2019

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerine Meltem Kalender Öztürk atandı.

ING Türkiye'nin açıklamasına göre, bankanın genel müdür yardımcılığı ve icra kurulu üyeliği görevlerine Öztürk getirildi. İnsan kaynakları alanında 20 yılı aşkın bir kariyere sahip olan Öztürk, ING Türkiye çatısı altında inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmayı sürdürecek.

Öztürk, çalışan deneyimi ve yüksek performanslı takımlar oluşturmak konusundaki uzmanlığıyla ING Türkiye çatısı altında inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edecek.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1996'da mezun olan Öztürk, kariyerine Logo Business Solutions ve Işıklar Holding'te insan kaynakları yönetimi alanında görev alarak başladı. Turkcell İnsan Kaynakları bünyesinde farklı birçok sorumluluk üstlenen ve Turkcell Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Öztürk, 2014-2017 yıllarında Sütaş Grup İnsan Kaynakları Başkanı olarak çalıştı.

Sonrasında bir yıl Los Angeles'ta yaşayan Öztürk, ABD'de başladığı insan kaynakları danışmanlığına Türkiye'ye döndükten sonra da devam etti ve hizmet verdiği kurumlar arasında ING Türkiye de yer aldı.