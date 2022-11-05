ING Türkiye’den 2,9 milyar liralık vergi öncesi kâr

ING Türkiye, 2022 yılı üçüncü çeyrek dönem konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 110 milyar TL olan ING Türkiye’nin konsolide sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17,6 seviyesinde gerçekleşti ve vergi öncesi kârı ise 2,9 milyar TL oldu. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 12,9 milyar TL olan ve toplam mevduatları 69,4 milyar TL’ye ulaşan ING Türkiye’nin ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 66,8 milyar TL’si nakdî olmak üzere, toplam 75,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Ülke ekonomisinin gelişimini desteklemeyi sürdürdük”

Yılın ilk dokuz aylık dönemini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin öne çıktığı, küresel enflasyonun etkilerinin devam ettiği bu dönemde, müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanında olarak reel sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimini desteklemeyi sürdürdük. Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen bir kurum olarak, yenilikçi dijital çözümlerimizle müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarına da katkıda bulunmaya devam ettik. Güçlü sermaye yapımızla, finansal tablolarımızda da sağlam performans sergiledik. Bu doğrultuda bir önceki yıla göre aktif büyüklüğümüzde yüzde 24, mevduatta ise yüzde 32 artış sağladığımız bu dönemde, ülke ekonomimiz için sağladığımız kredi desteğini yüzde 20 oranında artırdık. Kur Korumalı Mevduat, bu dönemde öne çıkan ürünlerimizden biri oldu. Bu çeyrek özelinde bireysel kur korumalı hesaplarda yüzde 41 artış gerçekleşti ve kasım ayı itibariyle Cebimdeki Danışman üzerinden açılan kur korumalı hesaplar ile 4,2 milyar TL hacim yaratıldı.” dedi.