ING Türkiye'den 346 milyon lira net kâr

13 Mayıs 2020

ING Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 345 milyon 944 bin liralık konsolide net kâr elde etti.

ING Türkiye'nin açıklamasına göre, ilk çeyrekte konsolide aktif toplamı 65,7 milyar lira olan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 24,09 seviyesine ulaştı.

Toplam öz kaynakları 8,9 milyar lira, mevduatları ise 39,2 milyar lira olan bankanın, ekonomiye sağladığı kredi desteği de 43,8 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 53,1 milyar lira olarak gerçekleşti.