ING Türkiye'den ekonomiye 47,1 milyar TL destek

ING Türkiye'nin, 2021 yılı üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçları belli oldu. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 70,1 milyar TL olan ING Türkiye’nin konsolide sermaye yeterlilik oranı da yüzde 19,72 seviyesinde gerçekleşti.

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla toplam öz kaynakları 10,2 milyar TL olan ve toplam mevduatları 46,5 milyar TL’ye ulaşan ING Türkiye’nin ekonomiye sağladığı kredi desteği de 40,6 milyar TL’si nakdi olmak üzere, toplam 47,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Uzaktan müşteri edinimi oranımız yüzde 35’e ulaştı"

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dünyada ve Türkiye’de aşılamayla birlikte normalleşmenin hızlanmasının ekonomik olarak da hareketliliği arttırdığını belirterek, ING Türkiye olarak yılın üçüncü çeyreğinde de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, hem finansal olarak hem de yenilikçi hizmetlerle müşterilerin yanında olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Gökgöz, "Bu kapsamda lider tasarruf bankası olma vizyonuyla ilerleyen ve mevduatı tabana en yaygın olan banka olarak, mevduatta yıl sonuna göre yüzde 16 oranında büyüme kaydetmekten mutluyuz. Bununla beraber aktif toplamda da yine yıl sonuna kıyasla yüzde 6 oranında büyüme performansı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Finansal sonuçlarla beraber dijital liderlik hedefi doğrultusunda ilerleyerek dijital yatırımları önceliklendirdiklerini aktaran Gökgöz, "Dijitalleşme yolunda attığımız adımların olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Uzaktan müşteri ediniminin ilk beş ayında sektörde 367 bin müşteri bu yol ile banka müşterisi oldu ve bunun toplam müşteri edinimi içerisindeki payı yüzde 7,8 olarak gerçekleşti. ING’de ise bu oranın yüzde 35’e ulaşması bizi ayrıca mutlu etti. Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.