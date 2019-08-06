ING Türkiye'den ilk yarıda 1,2 milyar TL kâr

06 Ağustos 2019

ING Türkiye, 2019 yılı ikinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında 41,7 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 50,6 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye kaynak sağlarken, bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,7'ye ulaştı.

İkinci çeyrekte özkaynakları 8,3 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 23,7 olarak gerçekleşen ING Türkiye, yılın ilk yarısında ekonomiye 41,7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 50,6 milyar TL’lik kredi desteği sağladı.

Banka’nın mevduat hacmi ise 36 milyar TL oldu. ING Türkiye'nin yılın ilk yarısında konsolide vergi öncesi kârı ise 1,2 milyar TL oldu.

"Pazarı değiştiren ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, dijital bankacılık stratejisiyle yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye ekonomisine sağlanan kaynaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İkinci çeyrekte yenilikçi banka olma vizyonuyla ve ING Grubu ile uyumlu olarak attıkları önemli bir adım olarak isimlerinden "Bank" ifadesini çıkarmak olduğunu aktaran Abay, şunları kaydetti:

"Dijital bankacılık anlayışımıza da paralel atılan bu adımı yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekledik. ING Mobil’i müşterilerin ihtiyaçlarına en hızlı çözümleri sunabilmek için geliştirmeye devam ettik. İkinci çeyrekte hayata geçen QR teknolojisi ile ING müşterileri kartları yanlarında olmasa bile ING Mobil’i kullanarak kredi ödeme ve para çekme işlemlerini ING ATM’lerinden gerçekleştirebiliyor ve akıllı bankacılık robotu INGo ING Mobil üzerinden de müşterileri tanıyarak onlara destek veriyor.

Bu adımların da etkisiyle dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 96’ya ulaştı. İhtiyaç kredilerinin adet bazında yüzde 89’u, hacim bazında ise yüzde 64’ü şube dışı kanallardan kullandırıldı. Bu dönemde, KOBİ’lerin akıllı telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarını sağlayan Cebimde POS uygulaması da büyük ilgi gördü. Uygulama, KOBİ’lerin ve basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştırıyor. ING Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde de yeni nesil bankacılığa öncülük etmeyi ve pazarı değiştiren ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz."