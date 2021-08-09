ING Türkiye'den yılın ilk yarısında 383,6 milyon lira net kar

ING Türkiye tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, banka yılın ilk yarısında 383,6 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Bankanın finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre ise konsolide aktif toplamı 68.8 milyar TL olan ING Türkiye’nin bu dönemdeki sermaye yeterlilik oranı da yüzde 19.65 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında toplam özkaynakları 9.8 milyar TL, mevduatları ise 44,8 milyar TL olan ING Türkiye, 40,8 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 47,3 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye sağladığı katkıyı sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, aşılamada yaşanan hızlanma ile birlikte dünyada ve Türkiye’de normalleşmeye yönelik atılan adımların pek çok açıdan olumlu etkiler meydana getirdiğini belirtti.

ING Türkiye olarak bu süreçte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ve hem bireysel hem de kurumsal müşterilere ürün ve hizmetlerle desteklerini sürdürdüklerini aktaran Gökgöz, "Mevduatı tabana en yaygın olan banka olarak, mevduatta yılsonuna göre yüzde 12 büyüme gerçekleşmesinden dolayı memnunuz. Turuncu Hesap ve Turuncu Ekstra gibi tasarruf odaklı ürün ve programlarımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını belirten Gökgöz "Bu dönemde aynı zamanda bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan 269 milyon euro ve 37 milyon Amerikan doları (toplam 300 milyon Euro), tutarındaki sendikasyon kredisine, 11 ülkeden 22 bankanın katılımıyla imza attık. Finansal piyasaları da etkisi altına alan pandeminin getirdiği zorluklara rağmen Türk ekonomisine kazandırılan bu yeni kaynak, ING Türkiye’ye ve Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha ortaya koydu. Hem ürün ve hizmetlerimizle hem de dijital yatırımlarımızla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gökgöz, dijitalleşme yolculuğunda da sağlam adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Dijital dönüşümü stratejilerinin temeline alarak, Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini aktaran Gökgöz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda bankacılık sektöründe bir milat olduğuna inandığımız uzaktan müşteri olma hizmetini 1 Mayıs tarihinden itibaren hayata geçirdik. Aynı zamanda dijitalleşme doğrultusunda attığımız adımlarla, IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödüllerinde 2 kategoride ödüle layık görüldük. Bu kapsamda, Yönetim, Risk ve Uyum kategorisinde, 'Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ' projesi ile birinci olurken, Teknoloji Hizmet Dağıtımı kategorisinde ise '(ING-Next) Uzak Ofis Son Kullanıcı Sistemlerinin Etkin ve Güvenli Yönetimi' projemiz ile üçüncü seçildik. Her iki projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Dijital kanallarımıza yaptığımız yatırımlarla dijitalleşmeyi etkin bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz."

Kredi desteği ve avantajlı kampanyalar ile müşterilere destek

Müşterilerine, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı vermek üzere uygun koşullarda kredi paketleri hazırlayan ING ayrıca, uzaktan müşteri edinimi ile ING ailesine katılan yeni bireysel müşterilerine yönelik sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını geliştirdi. Bu kampanya ile yeni ING’li olan ilk 5 bin müşteri 5 bin TL’ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatından yararlandı.

KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleriyle işletmeleri destekleyen ING Türkiye ayrıca, ilk kez ING’li olacak yeni KOBİ müşterilerine yönelik üç ay boyunca yüzde 0 üye iş yeri ücreti fırsatını sunan POS Ekstra kampanyasını hayata geçirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alan ING Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında desteklediği kadın sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyatları’na uğurladı.

Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklenen ve Olimpiyatlar’a katılacak sporculara motivasyon sağlamak için özel bir proje geliştiren ING, hazırladığı video ile tüm Türkiye’ye sporculara destek mesajı paylaşmaları için çağrıda bulundu. Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak toplumsal yatırımlarını önceliklendiren ING, çocuklara yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı ve ilkini 2019'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni Ağrı'ya taşıyarak 700 çocuğa daha ulaştı.