ING'den 5 bin kişiye sıfır faizli 5 bin lira

14 Haziran’a kadar sürecek ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olacak kampanya ile henüz ING’li olmayan müşteriler dijital kanallar yoluyla kredi kullanmak istedikleri takdirde, 5 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanarak 12 aylık vade ve 0 faiz fırsatından faydalanabiliyor.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, yeni ING’li olan sınırlı sayıdaki müşterisine avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile henüz ING’li olmayanlar 5 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile dijital kanallar yoluyla kullanarak 0 faiz fırsatından yararlanıyor. 7-14 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında yeni ING müşterisi olan ve ihtiyaç kredisi kullanan ilk 5 bin kişi, sıfır faizle ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı "ING olarak müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek onları önceliklerine odaklanıp istedikleri hayatı yaşamaları için cesaretlendiriyoruz. Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmanın yanı sıra ekonomik olarak onları desteklemeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda ING ailesine katılacak yeni müşterilerimize yönelik geliştirdiğimiz avantajlı ihtiyaç kredi kampanyamız ile salgın döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerimizin yanlarında olmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.