İngiliz banka 1,1 milyar dolar ceza ödeyecek

10 Nisan 2019

İngiltere merkezli banka Standard Chartered, İran ve başka ülkelere yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiaları için açılan soruşturmada ABD ve İngiltere'ye toplam 1,1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Varılan anlaşmaya göre Standard Chartered, ABD'ye 928 milyon dolar ceza ödeyecek ve bu paranın yaklaşın yarısını New York eyaleti alacak.

Banka, İngiltere Finansal Yürütme Komitesi'ne (FCA) ise 102 milyon sterlin yani yaklaşık 133 milyon dolar ödeme yapacak.