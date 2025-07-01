Dev bankalar peş peşe altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini açıklamaya devam ediyor.

Son olarak İngiltere merkezli banka HSBC altın fiyatı tahminlerini açıkladı. Banka 2025 ve 2026 yılları için ortalam altın fiyatı tahminlerini yükseltti.

İngiliz dev, 2025 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 3 bin 15 dolardan 3 bin 215 dolara yükseltti.

Ortalama 2026 tahmini ise 2 bin 915 dolardan 3 bin 125 dolara yükseltildi.

2025 ve 2026 yıl sonu fiyat tahminlerini de açıkladı

Banka bugün yayımladığı notta, yılın geri kalanında ons altın fiyatlarının 3 bin 600 ve 3 bin 100 dolar seviyesinde geniş ve dalgalı bir işlem aralığı beklediğini kaydetti.

HSBC, 2025 sonunda ons altın fiyatının 3 bin 175 dolar, 2026 yıl sonunda ise 3 bin 25 dolar olmasını beklediğini kaydetti.

HSBC, altın fiyatları düşse bile ons başına 3 bin doların üzerindeki seviyelerin altının güvenli liman ve etkili portföy çeşitlendiricisi rolünü pekiştirdiğini söyledi.

Merkez bankalarının alımı fiyata göre değişebilir

Banka, merkez bankası altın alımlarının 3 bin 300 doların üzerine çıkılması halinde ılımlı seyredeceğini ve altının 3 bin dolara yaklaşması halinde artabileceğini kaydetti.

Banka, fiziki altın fiyatlarının 3 bin 500 doların üzerine çıkmasının, özellikle Hindistan ve Çin gibi ekonomilerde mücevher, sikke ve küçük külçe piyasalarında talebin azalmasına yol açabileceğini söyledi.

Ons altın fiyatları bugün saat 15.30 itibarıyla 3 bin 355 dolar bandında işlem görüyor.

Ons altın fiyatları bu yıl nisan ayında 3 bin 500 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.