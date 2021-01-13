İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında güçlenmeye devam ediyor

BoE Başkanı Bailley'in dün yaptığı açıklamaların negatif faize geçiş olasılığının azaldığına işaret ettiği değerlendirmeleri GBP'ye

ABD Doları karşısında değer kazandırmaya devam ediyor.

Bailley'in açıklamaları sonrası dün 1,35 seviyesinden güçlü bir yukarı harekete başlayan GBP/USD paritesi, ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında zayıflamasının da desteği ile ile bugün 2018 Nisan ayından bu yana ilk kez 1,37 seviyesinin üzerine çıktı.



Analistler, 1,3655-1,3685 aralığındaki direncin üzerinde kalınabilmesi halinde GBPUSD paritesi için hedef olarak 1,3703 ve 1,3724'ü gösteriyorlar. Buranın üzerinde ise 1,3773 var.



Geri çekilmelerde ise destek seviyeleri 1,3655 ve 1,3610