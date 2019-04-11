İngiltere 6 ay kazandı

11 Nisan 2019

İngiltere'nin birlikten ayrılış tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, Brexit'i 31 Ekim'e kadar "esnek şekilde" erteleme kararı aldılar.

Böylece İngiltere parlamentosunda bir plan üzerinde uzlaşmak için 6 ay zaman kazanmış oldu. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit daha önce de 12 Nisan'a ertelenmişti.

"Esnek" ertelemeye göre eğer 31 Ekim'den önce bir uzlaşı sağlanırsa, çıkış bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşecek.

Brexit zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "İngiltere, 23-26 Mayıs tarihlerinde hala AB üyesi olmaya devam ederse ve 22 Mayıs'a kadar ayrılık anlaşmasını onaylamazsa, AB hukuku uyarınca Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer İngiltere bu zorunluluğu yerine getirmezse, Brexit 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşir" uyarısı yapıldı.

Bildirgede ayrıca, İngiltere'nin ne zaman isterse Brexit'i iptal etme hakkının bulunduğu hatırlatıldı.