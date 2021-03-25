İngiltere, 'Alan Turing'li yeni 50 sterlinlik banknotu tedavüle sokuyor

İngiltere, yeni 50 sterlinlik banknotu tedavüle sokuyor. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni banknotta bilim insanı Alan Turing'in fotoğrafı yer alacak.



Yeni 50 sterlinlik banknot polimer malzemeye basılacak. Resmi duyurusunun ardından banknotların 23 Haziran 2021'de dağıtıma çıkması bekleniyor. 23 Haziran paranın üzerinde fotoğrafı olan Alan Turing'in de doğum günü olması nedeniyle dikkat çekti.



Yeni banknotun şu ana kadarki en yüksek güvenlik unsurlarını içereceğinin altı çizildi. Banknot üzerinde ışığa göre değişen hologram da yer alacak. Yeni banknotla birlikte İngiltere'de artık tüm paralar polimer malzemeden olacak.