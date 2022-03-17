İngiltere faizi artırdı; artışların devamına dair net mesaj vermedi

İngiltere Merkez Bankası üçüncü kez faiz artırımına gitti, ancak faiz oranlarının daha da artırılmasına ihtiyaç olduğu yönünde geçtiğimiz toplantıda kullandığı ifadeleri yumuşattı.

BoE, bugün yaptığı Para Politikası Komitesi toplantısında 9 üyeden 8'inin oyu ile politika faizini yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkardı. BOE Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe, yüksek emtia fiyatlarının talebi büyük darbe vuracağı uyarısında bulunarak faizin yüzde 0,50'de tutulması yönünde oy kullandı.

Faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Komite, önümüzdeki aylarda biraz daha ılımlı sıkılaştırmanın uygun olabileceği görüşüne vardı, ancak bu görüş için riskler her iki yönde, orta vadeli görünümlerin nasıl gelişeceğine bağlı" ifadeleri kullanıldı. Geçen ay yapılan PPK açıklamasında, faiz oranlarında daha fazla ılımlı sıkılaştırmanın "büyük olasılıkla uygun" olacağı ifadesine yer verilmişti.

PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada, İngiltere'de Nisan ayında enflasyonun geçtiğimiz ay yapıan tahminin 1 puan üzerine çıkarak yüzde 8 civarına yükseleceği tahminine yer verilirken, yılın ikinci yarısında enflasyonun daha yüksek seviyede tepe yapabileceği vurgulandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana enerji fiyatlarının arttığına, Nisan ayında konutlar için yapılacak enerji fiyatı güncellemesinde fiyatın yüzde 50 artırılacağına işaret eden BoE, Ekim ayında yapılacak güncellemede fiyatın tekrar yükseltilmesi riski bulunduğunu belirtti.

BOE, bugün alınan kararın uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin uyu bir şekilde kontrol altında tutulmaya devam edilmesini sağlayacağını da vurguladı.