İngiltere için kritik saatler

27 Mart 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May'in iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatma bedeli olarak görevini bırakacağı bir tarih açıklaması beklenirken, parlamento bir dizi alternatif arasında kendi Brexit seçeneğini belirlemeye çalışacak.

Brexit krizi üç yıldır sürerken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden nasıl, ne zaman ayrılacağı ve hatta ayrılıp ayrılmayacağı bile belli değil. Ancak May, haftanın ilerleyen günlerde anlaşmasını tekrar parlamentoya sunmayı umuyor.

İngiliz milletvekilleri ise AB ile çıkış sonrası çok daha yakın ilişkilerden, anlaşmasız çıkış ve Brexit'in iptal edilmesi gibi seçeneklerden birini belirlemeye çalışıyor.

May'in Türkiye saati ile 20:00 civarında Westminster'da Muhafazakar Partili milletvekilleriyle yapacağı toplantıda görevini bırakacağı bir tarih açıklaması bekleniyor.

May'in açıklamasından önce milletvekilleri, dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan İngiltere'nin nasıl bir Brexit istediği konusunda görüşmeye başlayacaklar. Milletvekilleri Türkiye saati ile 22:00'da alternatif Brexit seçeneklerini oylayacaklar. Sonuçlar gece yarısından sonra açıklanacak.

Kaynak: Reuters