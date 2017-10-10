İngiltere imalat sektöründe büyüme beklentileri aştı

10 Ekim 2017

İngiltere'nin imalat sektöründe büyüme ağustos ayında beklentilerin üzerine çıktı. Ağustos ayında imalat sektörü üretimi temmuz ayına göre yüzde 0,4 ile Aralık 2016'dan bu yana görülen en güçlü büyümeyi yaşadı. Ekonomistler ise yüzde 0,2 büyüme bekliyorlardı.

Toplam sanayi üretiminde büyüme ise temmuz ayındaki yüzde 0,3'den yüzde 0,2'ye geriledi. Ekonomistler de ağustos ayında yüzde 0,2 büyüme bekliyorlardı.

Sanayi üretiminin İngiltere GSYH'sına katkısı yüzde 14 seviyesinde.

Ağustosta sona eren 3 ayda imalat sektöründe büyüme yüzde 0,7 oldu. Sanayi üretimi de bu dönemde yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

Mal ticaret açığı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

İngiltere'nin mal ticaret açığı ağustos ayında, artan kimyasal, makina ve tekstil ithalatını etkisi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Agustos ayında ihracat yüzde 0,7, ithalat yüzde 4,2 artarken ticaret açığı 14 milyar 245 milyon GBP oldu. Ticaret açığının 11,20 milyar GBP olması bekleniyordu.

İthalatta yaşanan yüzde 4,2'lik artış mart ayından bu yana görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.