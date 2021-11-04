İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,10 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 0,10 düzeyinde sabit tutulması yönünde olsa da piyasa fiyatlamaları bu toplantıda faizlerin artırılacağı yönünde sinyaller vermişti. Piyasalardaki fiyatlamalar 15 baz puanlık artış yapılacağı yönünde şekillenmişti.

BoE, faizleri değiştirmeme kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı. Toplam 9 üyenin katıldığı oylamada üyelerin 2'si faizin artırılması yönünde oy kullandı. Piyasa beklentisi 3'e karşı 6 oyla faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Faiz kararına ilişkin beklentilerin bölünmesinin altında, ülkede geçen ay sonlandırılan “maaş destek programı”nın etkilerini ortaya koyacak verilerin henüz açıklanmamış olması yatıyor. Pandemi döneminde başlatılan ve kısıtlamalar nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara sağlanan bu desteğin kaldırılmasından yaklaşık 1 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor.