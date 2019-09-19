İngiltere Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.
BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,75 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.
BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.
BoE, faizleri ve varlık alım programını değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı. Banka en son 2018 yılı Ağustos ayında faiz oranını 25 baz puan artırmıştı.