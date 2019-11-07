İngiltere Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

07 Kasım 2019

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi bugün yaptığı toplantıda faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0,75'te tuttu. BoE Para Politikası Komitesi bugünkü faiz kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı. Üyelerden Michael Sounders ve Jonathan Haskel faiz oranının yüzde 0,50'ye indirilmesi yönünde oy kullandılar.



Faizin 25 baz puan düşürülmesini isteyen Haskel ve Saunders istihdam piyasasında terse dönüş ve atıl kapasitenin artmakta olduğu sinyalleri alındığını, zayıf global ekonominin ve "ısrarcı" Brexit belirsizliğinin ekonomi için risk oluşturduğunu savundular.



Diğer üyeler ise, global ekonomide büyümenin hayal kırıklığı yaratmaya devam etmesi ve Brexit ters rüzgarlarının ortadan kalkmaması halinde faiz indirimini düşünebileceklerini ifade ettiler.

BoE ayrıca, 2019 3'ncü çeyrekte büyümenin yüzde 0,4 arttığını tahmin ederken, 4'ncü çeyrekte büyümenin yüzde 0,2 olacağını öngördüler.



2020 4'ncü çeyrek için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 1,6'ya yükselten BOE, 2021 beklentisini yüzde 2,2'den 1,8'e ve 2022 tahminini yüzde 2,3'ten 2,1'e revize etti.