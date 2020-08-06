İngiltere Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

06 Ağustos 2020

İngiltere Merkez Bankası (BoE) , Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faizlerde değişikliğe gitmediğini açıkladı. Böylece, İngiltere'de faiz oranı tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0.1'de tutuldu. Ayrıca 745 milyar sterlin (980 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programında da bir değişiklik yapılmadı.



BoE, işsizlikte beklenen artışın ne kadar olacağını görene kadar salgın süresince İngiltere ekonomisini destekleyecek yeni bir adım atması beklenmiyor.