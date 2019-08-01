İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

01 Ağustos 2019

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, politika faizinin beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulduğu, özel sektör varlık alım hedefinin de değiştirilmeyerek 435 milyar sterlinde bırakıldığı bildirildi. Banka ayrıca özel sektör tahvil alım hedefini değiştirmeyerek 10 milyar sterlinde bıraktığını duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu tutanaklarında politika faiz ve varlık alım programlarının sabit tutulması kararlarının oy birliği ile alındığı belirtildi.

2019 ve 2020 büyüme tahminleri düşürüldü

İngiltere Merkez Bankası ayrıca bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e, gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e çektiğini duyurdu.

Kurul tutanaklarında, “İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılabileceği algısındaki artış, faiz oranlarını daha da azaltırken, sterlin kurunda belirgin değer kaybına neden oldu. Brexit’e ilişkin çıkış tarihi öncesinde yapılan stoklama gibi gelişmeler İngiltere’deki verileri oynak hale getiriyor. 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydettikten sonra, bu yılın ikinci çeyreğinde büyümenin mayıs ayında beklenenden daha düşük seviyede ve sönük olması bekleniyor. “ ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda Brexit konusunda bir anlaşmaya varılması halinde fiyatlarda gelecek beş yıl boyunca yukarı yönlü bir baskının oluşabileceği, enflasyonun yüzde 2 hedefinde tutulabilmesi için politika faizinin bir miktar daha artırılmasına ihtiyaç duyulabileceği belirtildi.

Gelecekte politika faizinde gelebilecek olası artırımların, kademeli ve sınırlı kapsamda olabileceğinin altının çizildiği tutanaklarda, “Eğer anlaşmasız Brexit gerçekleşirse, politika faiz kararımızın yukarı yönlü fiyat baskılarını, sterindeki olası değer kayıplarını, şirketlerin mal ve ürün tedarikinden azalmayı ve harcamalardaki aşağı yönlü baskıyı dengelemesi gerekecektir” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA